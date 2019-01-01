Брянский таможенник получил почетную грамоту от президента

1 Янв. 2019 2019-01-01T13:07:51+03:00

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Руководителя экспертно-криминалистической службы брянской таможни Николая Калиничева наградили почетной грамотой президента России.

Распоряжение о награждении Владимир Путин подписал накануне Нового года, сообщает "Брянская учительская газета". Глава государства поблагодарил полковника Николая Калиничева за проделанную работу и отметил его вклад в обеспечение экономической безопасности страны.

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