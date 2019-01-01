В Дятьковском районе столкнулись две легковушки
Спасателям пришлось деблокировать пострадавшего
Фото: ГУ МЧС РФ по Брянской области.
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В Дятьковском районе столкнулись две легковушки. ДТП произошло в 6.03 1 января.
К месту происшествия выехали: ПСО области, АЦ ПСЧ-19, МАСК СПСЧ, ГИБДД и работники скорой медицинской помощи, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Брянской области. - В результате ДТП есть пострадавшие.
Когда спасатели прибыли к месту вызова, им пришлось деблокировать пострадавшего.
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