1 Янв. 2019 2019-01-01T10:59:00+03:00

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В Дятьковском районе столкнулись две легковушки. ДТП произошло в 6.03 1 января.

К месту происшествия выехали: ПСО области, АЦ ПСЧ-19, МАСК СПСЧ, ГИБДД и работники скорой медицинской помощи, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Брянской области. - В результате ДТП есть пострадавшие.

Когда спасатели прибыли к месту вызова, им пришлось деблокировать пострадавшего.

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