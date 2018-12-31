В первый день Нового года в Брянской области будет идти снег
Днем похолодает до минус пяти градусов
Будет облачная погода, ветер – южный.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В первый день нового года, 1 января, синоптики обещают брянцам небольшой снег, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Брянской области. Будет облачная погода, ветер – южный, от девяти до 14 метров в секунду.
Ночью температура воздуха составит от минус девяти до минус четырех, днем - от минус пяти до нуля.
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