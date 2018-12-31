2018-12-31T20:09:18+03:00
Происшествия

Под Почепом иномарка протаранила столб: пострадала пассажирка

Водитель не справился с управлением
Ольга УМАРОВА
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С ушибом груди пострадавшую госпитализировали.С ушибом груди пострадавшую госпитализировали.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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ДТП произошло около 18.40 на участке трассы «Брянск-Новозыбков» в Почепском районе в воскресенье, 30 декабря. Как рассказали в отделе пропаганды УГИДД УМВД России по Брянской области, 22-летний водитель «Daewoo Nexia», ехавший из Брянска в сторону Почепа, потерял управление и въехал в электроопору.

Пострадала 22-летняя пассажирка авто. С ушибом груди ее положили в больницу.

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