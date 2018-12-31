2018-12-31T17:51:36+03:00
Общество

Брянский губернатор выразил соболезнования родственникам погибших от взрыва в Магнитогорске

Александр Богомаз направил телеграмму главе Челябинской области Борису Дубровскому
Ольга УМАРОВА
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Взрыв газа в Магнитогорске раздался примерно в 6 часов утра 31 декабря.Взрыв газа в Магнитогорске раздался примерно в 6 часов утра 31 декабря.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Губернатор Брянской области выразил соболезнования родственникам погибших и пострадавших во время взрыва газа в Магнитогорске. Телеграму Александра Богомаза, которую он направил главе Челябинской области Борису Дубровскому, цитирует областное правительство:

«В Брянской области с глубоким прискорбием восприняли сообщение о гибели людей в результате трагедии в городе Магнитогорске. От себя лично и от жителей Брянской области выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Трудно найти слова, которые могли бы уменьшить боль такой потери. В эти тяжелые минуты Брянская область скорбит вместе с вами. Родственникам погибших и пострадавших - терпения и душевных сил».

Напомним, взрыв газа в Магнитогорске раздался примерно в 6 часов утра 31 декабря по адресу ул. Карла Маркса, 164. Обрушился подъезд, сообщают очевидцы. На месте происшествия работают экстренные службы.

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