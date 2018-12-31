В Брянске исполнили мечту школьницы Маши

СЕГОДНЯ 16:55 2018-12-31T17:34:46+03:00

Маша очень любит рисовать и заниматься творчеством. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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В Брянске исполнили новогоднюю мечту школьницы Марии. В этом ей помогли региональные власти, рассказали в пресс-службе правительстве Брянской области.

Накануне брянские волонтеры провели акцию «Дерево желаний».

- На ежегодном благотворительном балу губернатор и руководители области сняли с волшебного дерева несколько десятков желаний брянских детей, - рассказали в областном правительстве. - Среди них было и желание Марии.

Маша очень любит рисовать Поэтому девочке достался подарочный сертификат супермаркета с товарами для творчества.

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