Новогодний марафон ЛДПР прошел в Брянске

СЕГОДНЯ 15:38 2018-12-31T15:38:26+03:00

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Многие из нас с нетерпением ждут новогодние праздники, поскольку они дарят нам позитивные эмоции и много улыбок. Особенно любят Новый год - дети. По большей части именно для них Брянское региональное отделение ЛДПР и проводило свои праздничные акции.

В последней декаде декабря руководители районных и городских партийных организаций, депутаты и активисты ЛДПР лично посещали многодетные семьи во всех районах Брянской области. Главная цель - вручить сладкие подарки мальчишкам и девчонкам, пообщаться с родителями, узнать о проблемах и, конечно же, помочь в их разрешении.

Надо отметить, жители региона искренне радовались и тепло встречали либеральных демократов.

Не забыли партийцы и про спортсменов. Молодые чемпионы по лапте из Клинцов, находящиеся под шефством местных партийцев, также получили от ЛДПР подарки к Новому году.

Учащиеся Лизогубовской средней школы Унечского района также каждый Новый год принимают у себя в гостях представителей партии, а те, в свою очередь, поздравляют их.

В Брянске подарки получили не только многодетные семьи, но дети с ограниченными возможностями. На протяжении многих лет региональное отделение ЛДПР поддерживает Брянскую городскую общественную организацию родителей детей инвалидов. Вот и в этом году партийцы посетили утренники, проходившие в стенах организации. Естественно, без подарка тоже никто не остался.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский тоже поучаствовал в новогоднем марафоне ЛДПР. В преддверии праздников он одарил жителя Брянска Андрея Пирожкова галстуком боло. Подарок передали в Брянск по просьбе самого Андрея Пирожкова, а Владимир Вольфович, как известно, чутко относится к просьбам граждан России.

В областном центре, как стало известно, были замечены Дед Мороз ЛДПР и Снегурочка ЛДПР. Они всегда появляются в Брянске в предновогодние дни и раздают подарки всем желающим прямо на улицах города. Стоит отметить, что детишки с большим удовольствием читали стишки Дедушке Морозу.

В Новозыбковском районе партийцы раздавали не только сладости... Семья Стешиц получила в свое хозяйство действительно необычный подарок - поросенка.

На протяжении всего марафона, активисты ЛДПР со всей Брянской области работали сообща, делились впечатлениями друг с другом, взяли на контроль разрешение проблемных вопросов, на которые им указали жители региона.