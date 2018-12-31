2018-12-31T15:40:54+03:00
Происшествия

В ДТП под Брянском насмерть разбились три человека

Столкнулись две легковушки
Ольга УМАРОВА
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Причины трагедии выясняют правоохранительные органы.Причины трагедии выясняют правоохранительные органы.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Страшная авария произошла около половины двенадцатого на участке «Орёл-Брянск-Смоленск» в Брянском районе в понедельник, 31 декабря. По предварительной информации, 48-летняя женщина-водитель «Kia Ceed», двигаясь со стороны Смоленска в сторону Брянска, выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем «Volvo» с полуприцепом. За рулем иномарки находился 40-летний водитель

- Погибли три человека, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Брянской области. – Это 48-летняя женщина-водитель, 51-летняя и 61-летняя пассажирки автомобиля «Kia Ceed».

Причины трагедии выясняют правоохранительные органы.

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