2018-12-31T13:08:28+03:00
Происшествия

В Жуковском районе при пожаре погибли двое мужчин

Причину трагедии устанавливают
Ольга УМАРОВА
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Официальной информации о погибших еще не было.Официальной информации о погибших еще не было.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
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ЧП произошло в поселке Меловка Жуковского района. Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области, около 10 утра спасатели выехали по вызову – загорелся один из частных домов.

На месте огнеборцы обнаружили, что вспыхнула крыша строительной «теплушки». В 10.25 пожар полностью потушили.

- Есть пострадавшие, причина загорания устанавливается, - говорят в МЧС. - На месте работали пожарные расчеты ПСЧ-34, ОП Пеклино, две автоцистерны.

Как стало известно корреспонденту «КП», под завалами нашли тела двух мужчин-рабочих. Официальной информации о погибших еще не было.

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