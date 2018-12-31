В Жуковском районе при пожаре погибли двое мужчин
ЧП произошло в поселке Меловка Жуковского района. Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области, около 10 утра спасатели выехали по вызову – загорелся один из частных домов.
На месте огнеборцы обнаружили, что вспыхнула крыша строительной «теплушки». В 10.25 пожар полностью потушили.
- Есть пострадавшие, причина загорания устанавливается, - говорят в МЧС. - На месте работали пожарные расчеты ПСЧ-34, ОП Пеклино, две автоцистерны.
Как стало известно корреспонденту «КП», под завалами нашли тела двух мужчин-рабочих. Официальной информации о погибших еще не было.
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