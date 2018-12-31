Брянская чиновница отдала мошенникам 65 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:54 2018-12-31T12:00:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Под Новый год четыре жительницы Брянской области "подарили" аферистам почти 100 тысяч рублей. Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области, все случаи произошли в один день.

В социальных сетях на удочку мошенников попалась 63-летняя жительница Брянского района. На глаза ей попался «аттракцион невиданной щедрости»: якобы пенсионерам, которые пользуются банковскими картами, банк дарит 2019 рублей на счет. А чтобы получить деньги, нужно выслать реквизиты карты, в том числе секретный код безопасности. В итоге денег у женщины стало меньше: мошенники сняли все со счета все сбережения – семь тысяч рублей.

Жертвой аферистов стала также чиновница одной из федеральных структур. На ее рабочий телефон позвонил неизвестный, представился московским начальником и потребовал перезвонить на мобильный своего сотрудника, которому нужна помощь для лечения больного ребенка.

- «Сотрудник» попросил одолжить ему деньги, после чего женщина перевела незнакомцу 65 000 рублей, - рассказали в УМВД. - Когда же она попыталась отчитаться перед руководством о выполнении задания, ей ответили, что таких поручений не было.

Еще два случая с жительницами Брянска произошли по «классической» схеме. Им позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сказал, что с бановских карт кто-то незаконно списывает деньги, поэтому пришлось их заблокировать. А чтобы восстановить карточки, нужно назвать все реквизиты. После этого деньги действительно «ушли» со счета.

Полиция в очередной раз напоминает: данные своей карты сообщать незнакомым людям нельзя.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».