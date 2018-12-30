2018-12-30T16:34:49+03:00
Происшествия

На трассе под Брянском легковушка врезалась в фуру: погибли трое

По факту ДТП полиция проводит проверку
Мария Дедкова
Поделиться:
Фото: УГИБДД по Брянской областиФото: УГИБДД по Брянской области
Изменить размер текста:

Страшное ДТП произошло в воскресенье, 30 декабря, около 11.30 под Брянском. По предварительной информации, на 156- м километре трассы «Орел - Смоленск» 48-летняя автомобилистка за рулем «Kиа Сид», выехала на встречную полосу и столкнулась с тягачом «Вольво». От полученных травм, как сообщают в областной Госавтоинспекции, женщина и две пассажирки легковушки погибли на месте.

По факту аварии полиция проводит проверку. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Фото: УГИБДД по Брянской области

Фото: УГИБДД по Брянской области

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В брянском заповеднике сняли на видео рысь с тремя детенышами
В следующем году самолеты из Брянска полетят в Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Минеральные Воды
В Сураже открыли физкультурно-оздоровительный комплекс
На улице Сталелитейной в Брянске таксист сбил пешехода
В Сельцо всю ночь искали 11-летнего школьника
Центральные улицы Брянска украсили к Новому году
На улице Почтовой в Брянске столкнулись два автомобиля: пострадала 4-летняя девочка
В Брянской области назвали самые популярные и редкие имена для новорожденных
В Брянске выступит Ирина Богушевская
В Семеновском сквере в Брянске установили светящихся матрешек
В Брянске возле гипермаркета столкнулись пять машин
В Брянске выступит один из создателей "Квартета И" Александр Демидов
В Клинцах команда журналистов Брянска победила в футбольном турнире имени Андрея Карлова
В новогоднюю ночь порядок охранять будут 900 брянских полицейских
В Брянске водитель такси сбил 42-летнего пешехода
Полицейские нашли в брянских магазинах 976 банок поддельной красной икры
Брянские больницы получили 21 машину скорой помощи
В Бежице отремонтировали здание наркодиспансера на улице Комсомольской
Брянские спасатели перешли на режим повышенной готовности
В ДТП в Стародубском районе погибла 18-летняя девушка