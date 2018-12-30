На трассе под Брянском легковушка врезалась в фуру: погибли трое

СЕГОДНЯ 16:34 2018-12-30T16:34:49+03:00

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Страшное ДТП произошло в воскресенье, 30 декабря, около 11.30 под Брянском. По предварительной информации, на 156- м километре трассы «Орел - Смоленск» 48-летняя автомобилистка за рулем «Kиа Сид», выехала на встречную полосу и столкнулась с тягачом «Вольво». От полученных травм, как сообщают в областной Госавтоинспекции, женщина и две пассажирки легковушки погибли на месте.

По факту аварии полиция проводит проверку. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Фото: УГИБДД по Брянской области

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