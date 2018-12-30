В брянском заповеднике сняли на видео рысь с тремя детенышами
Ролик опубликовали в соцсетях
Скриншот с видео vk.com, заповедник "Брянский лес"
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В брянском заповеднике в объектив видеокамер попала рысь с тремя котятами. Ролик опубликовали сотрудники в социальных сетях в субботу, 29 декабря.
- Самка рыси сразу с тремя котятами! ...кордон "Вилы". Вот такой заповедный новогодний подарок всем любителям дикой природы Брянщины. С наступающим новым годом! - прокомментировали видео в заповеднике.
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