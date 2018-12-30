2018-12-30T16:19:32+03:00
Общество

В брянском заповеднике сняли на видео рысь с тремя детенышами

Ролик опубликовали в соцсетях
Мария Дедкова
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Скриншот с видео vk.com, заповедник "Брянский лес"Скриншот с видео vk.com, заповедник "Брянский лес"
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В брянском заповеднике в объектив видеокамер попала рысь с тремя котятами. Ролик опубликовали сотрудники в социальных сетях в субботу, 29 декабря.

- Самка рыси сразу с тремя котятами! ...кордон "Вилы". Вот такой заповедный новогодний подарок всем любителям дикой природы Брянщины. С наступающим новым годом! - прокомментировали видео в заповеднике.

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