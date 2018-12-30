В последний день уходящего года в Брянской области пройдет небольшой снег

30 Дек. 22:55 2018-12-30T22:55:06+03:00

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В последний день уходящего года, 31 декабря, синоптики прогнозируют в Брянской области облачную погода. Ночью и днем местами пройдет небольшой снег, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. Ветер будет дуть южный со скоростью от двух до семи метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от минус семи до минус двух, днем - от минус пяти до нуля.

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