2018-12-30T13:12:53+03:00
Происшествия

На улице Сталелитейной в Брянске таксист сбил пешехода

42-летнего мужчину госпитализировали
Мария Дедкова
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ДТП произошло коло часа ночи 29 декабря.ДТП произошло коло часа ночи 29 декабря.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Брянске на улице Сталелитейной водитель такси сбил пешехода. ДТП произошло коло часа ночи 29 декабря.

- Автомобилист за рулем "Шкоды Октавии" ехал со стороны улицы Шоссейной в сторону улицы Литейной, - поясняют в ОГИБДД по городу Брянску. - Когда под колеса ему угодил 42-летний мужчина.

По предварительным данным, в ДТП пешеход получил травму головы, сотрясение мозга, ушиб груди и перелом руки. Пострадавшего госпитализировали.

По факту автоаварии полицейские проводят проверку, выясняя причины и обстоятельства случившегося.

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