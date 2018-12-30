На улице Сталелитейной в Брянске таксист сбил пешехода

СЕГОДНЯ 13:12 2018-12-30T13:12:53+03:00

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В Брянске на улице Сталелитейной водитель такси сбил пешехода. ДТП произошло коло часа ночи 29 декабря.

- Автомобилист за рулем "Шкоды Октавии" ехал со стороны улицы Шоссейной в сторону улицы Литейной, - поясняют в ОГИБДД по городу Брянску. - Когда под колеса ему угодил 42-летний мужчина.

По предварительным данным, в ДТП пешеход получил травму головы, сотрясение мозга, ушиб груди и перелом руки. Пострадавшего госпитализировали.

По факту автоаварии полицейские проводят проверку, выясняя причины и обстоятельства случившегося.

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