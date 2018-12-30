2018-12-30T19:14:11+03:00
Общество

В Володарском районе Брянска 3 января пройдут сплошные проверки водителей

Полицейские будут ловить пьяных нарушителей
Мария Дедкова
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Будьте предельно внимательными, взаимно вежливыми и соблюдайте Правила дорожного движения.Будьте предельно внимательными, взаимно вежливыми и соблюдайте Правила дорожного движения.Фото: Евгения ГУСЕВА
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3 января на улице Пушкина в Брянске пройдут сплошные проверки водителей. Патрульные машины будут дежурить в районестадиона Брянских партизан с 1.30 до 2.00. Полицейские проследят за тем, чтобы за рулем не было пьяных автомобилистов.

В городской Госавтоинспекции напоминают, все участники дорожного движения равны в правах и в обязанностях. Будьте предельно внимательными, взаимно вежливыми и соблюдайте Правила дорожного движения.

Если Вы стали свидетелем нарушений Правил дорожного движения сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефону 74-71-02.

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