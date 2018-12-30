В Сураже открыли физкультурно-оздоровительный комплекс

СЕГОДНЯ 14:42 2018-12-30T14:42:19+03:00

На его достройку потратили больше 70 миллионов рублей

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В преддверии Нового года,29 декабря, в Сураже открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Триумф».

В ФОКе расположились залы для игры в баскетбол, волейбол, гандбол и мини-футбол, залы для занятий боксом и борьбой и тренажерный зал.

В день открытия юные спортсмены Суражского района провели мастер-класс по футболу. А затем провели матч с игроками из Стародуба.

Напомним, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Сураже началось в 2011 году, но из-за недостатка финансирования было прекращено. В 2016 году произошла корректировка проекта. В 2018 году, как рассказывают в пресс-службе правительства Брянской области, на завершение строительства объекта выделили 71 миллион рублей из бюджетов разных уровней.

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