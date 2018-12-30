В Брянскую область не пустили 19 тонн турецких помидоров

СЕГОДНЯ 18:06 2018-12-30T18:06:07+03:00

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19 тонн турецких томатов 28 декабря не пустили инспекторы Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. Как говорят в пресс-службе ведомства, овощи задержали в пункте пропуска "Новые Юрковичи". Помидоры везли транзитом через Брянскую область в Москву.

Во время осмотра продукции специалисты Россельхознадзора нашли в овощах вредителя. После экспертизы выяснилось, что это южноамериканская томатная моль. Чтобы вредитель не распространялся в России, овощи вернули стране-поставщику.

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