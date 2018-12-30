2018-12-30T11:47:10+03:00
Общество

В Сельцо всю ночь искали 11-летнего школьника

К счастью, мальчика нашли
Мария Дедкова
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Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской областиФото: пресс-служба УМВД России по Брянской области
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В Сельцо всю ночь 30 декабря волонтеры и полицейские искали пропавшего 11-летнего школьника. Накануне мальчик ушел в школу и не вернулся домой

Родители забеспокоились к вечеру. Ночью волонтеры распространили листовки о пропаже школьника. Поиск начали и полицейские.

К счастью, как сообщают в “Лиза Алерт" Брянск”, ребенка нашли. Мальчика уже передали в руки родственников.

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