В Сельцо всю ночь искали 11-летнего школьника
К счастью, мальчика нашли
Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области
Изменить размер текста:
В Сельцо всю ночь 30 декабря волонтеры и полицейские искали пропавшего 11-летнего школьника. Накануне мальчик ушел в школу и не вернулся домой
Родители забеспокоились к вечеру. Ночью волонтеры распространили листовки о пропаже школьника. Поиск начали и полицейские.
К счастью, как сообщают в “Лиза Алерт" Брянск”, ребенка нашли. Мальчика уже передали в руки родственников.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».