На трассе в Карачевском районе иномарка врезалась в фуру: 27-летняя автомобилистка в коме
Пострадавшую с тяжелейшими травмами госпитализировали
Девушку срочно госпитализировали.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Страшное ДТП произошло около четырех часов утра 30 декабря на трассе «Орел-Смоленск» в Карачевском районе.
По предварительной информации, 27-летняя автомобилистка за рулем "Ниссан Кашкай" не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и врезалась в большегруз "Ивеко".
22-летний водитель фуры не пострадал . А девушку с тяжелой травмой головы, ушибом мозга и комой госпитализировали.
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