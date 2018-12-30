2018-12-30T21:46:48+03:00
Происшествия

На трассе в Карачевском районе иномарка врезалась в фуру: 27-летняя автомобилистка в коме

Пострадавшую с тяжелейшими травмами госпитализировали
Мария Дедкова
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Девушку срочно госпитализировали.Девушку срочно госпитализировали.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Страшное ДТП произошло около четырех часов утра 30 декабря на трассе «Орел-Смоленск» в Карачевском районе.

По предварительной информации, 27-летняя автомобилистка за рулем "Ниссан Кашкай" не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и врезалась в большегруз "Ивеко".

22-летний водитель фуры не пострадал . А девушку с тяжелой травмой головы, ушибом мозга и комой госпитализировали.

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