На трассе в Карачевском районе иномарка врезалась в фуру: 27-летняя автомобилистка в коме

30 Дек. 21:46 2018-12-30T21:46:48+03:00

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Страшное ДТП произошло около четырех часов утра 30 декабря на трассе «Орел-Смоленск» в Карачевском районе.

По предварительной информации, 27-летняя автомобилистка за рулем "Ниссан Кашкай" не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и врезалась в большегруз "Ивеко".

22-летний водитель фуры не пострадал . А девушку с тяжелой травмой головы, ушибом мозга и комой госпитализировали.

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