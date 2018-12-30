2018-12-30T11:17:47+03:00
Общество

Центральные улицы Брянска украсили к Новому году

Здесь появились светящиеся фигуры и ретро-открытки
Мария Дедкова
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрацииФото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске завершили украшение центральных улиц к Новому году. У главной городской елки в Круглом сквере установили двухметровые ретро-открытки. Рядом расположились красочные елки, куклы, сделанные руками школьников.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Верхнюю площадку лестницы на бульваре Гагарина украсили красными флажками. Вход на лестницу оформили аркой из двух светящихся елок. Такие же елки появились на входе со стороны набережной.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Пару дней назад в Семеновском сквере установили матрешки. На набережной смонтировали подсветку фонтана.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Электрики городского дорожного управления сегодня продолжают работать на проспекте Ленина. Вдоль двух дамб на столбах появились консоли, которые также будут светиться во время праздников.

Рабочие уже подключили инсталляцию «Крылья», установленную на площади Ленина. Их можно примерить на себя, сделав фото на память.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

А еще вдоль проспекта Ленина дорожники установили 19 деревянных снеговиков. Все они разные и поселись в разных местах - от гостиницы Брянск до площади Партизан.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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