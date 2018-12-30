2018-12-30T10:51:07+03:00
Происшествия

На улице Почтовой в Брянске столкнулись два автомобиля: пострадала 4-летняя девочка

Травмы получили еще трое
Мария Дедкова
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Фото: УГИБДД по Брянской областиФото: УГИБДД по Брянской области
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На улице Почтовой в Брянске 29 декабря произошло ДТП. Здесь около половины девятого вечера столкнулись "Ниссан Тиида" и "Ниссан Тиена", сообщают в УГИБДД по Брянской области.

51-летний водитель первой иномарки, поворачивая в сторону улицы Ново-Советской, врезался во второй "Ниссан".

В ДТП пострадали четыре пассажира "Ниссана Тиида".У 35-летнего мужчины диагностировали ушибы ноги. Еще один 38-летний пассажир ушиб позвоночник. Мужчин осмотрели медики и отпустили домой, назначив лечение.

А вот у их 30-летней спутницы врачи диагностировали субарахноидальное кровоизлияние. Четырехлетняя девочка ушибла живот и ногу. Этих пострадавших госпитализировали.

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