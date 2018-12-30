В Брянской области назвали самые популярные и редкие имена для новорожденных

СЕГОДНЯ 10:08 2018-12-30T10:14:30+03:00

Например, в прошлом году на свет появились Шакира и Мухамед Али. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Мальчиков чаще всего называют Артемом, а девочек - София

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В областном управлении ЗАГС составили рейтинг самых популярных имен этого года. Мальчиков чаще всего называют Артемом, Иваном и Александром. А девочек - Софией, Марией и Полиной.

В прошлом году самыми популярными были те же имена.

А вот что касается редких имен, год от года они становятся все необычнее.

Так, большинство из них - коренные славянские. Мальчиков в этом году называли Велимирами, Енисеями и Яромирами. А девочек - Парасеквами, Русалинами и Любавами. Один из новорожденных теперь носит имя Граф, а одна из малышек стала Андромедой Джи, сообщает ГТРК "Брянск".

В прошлом году самыми необычными именами стали Доминик, Шерхан, Хомид,Александрина, Апполинария и Мальвина.

Также брянцы, как оказалось, называют своих малышей именами кумиров. Например, в прошлом году на свет появились Шакира и Мухамед Али.

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