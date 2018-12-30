2018-12-30T10:14:30+03:00
Общество

В Брянской области назвали самые популярные и редкие имена для новорожденных

Мальчиков чаще всего называют Артемом, а девочек - София
Мария Дедкова
Поделиться:
Например, в прошлом году на свет появились Шакира и Мухамед Али.Например, в прошлом году на свет появились Шакира и Мухамед Али.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Изменить размер текста:

В областном управлении ЗАГС составили рейтинг самых популярных имен этого года. Мальчиков чаще всего называют Артемом, Иваном и Александром. А девочек - Софией, Марией и Полиной.

В прошлом году самыми популярными были те же имена.

А вот что касается редких имен, год от года они становятся все необычнее.

Так, большинство из них - коренные славянские. Мальчиков в этом году называли Велимирами, Енисеями и Яромирами. А девочек - Парасеквами, Русалинами и Любавами. Один из новорожденных теперь носит имя Граф, а одна из малышек стала Андромедой Джи, сообщает ГТРК "Брянск".

В прошлом году самыми необычными именами стали Доминик, Шерхан, Хомид,Александрина, Апполинария и Мальвина.

Также брянцы, как оказалось, называют своих малышей именами кумиров. Например, в прошлом году на свет появились Шакира и Мухамед Али.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На улице Почтовой в Брянске столкнулись два автомобиля: пострадала 4-летняя девочка
В Брянске выступит Ирина Богушевская
В Семеновском сквере в Брянске установили светящихся матрешек
В Брянске возле гипермаркета столкнулись пять машин
В Брянске выступит один из создателей "Квартета И" Александр Демидов
В Клинцах команда журналистов Брянска победила в футбольном турнире имени Андрея Карлова
В новогоднюю ночь порядок охранять будут 900 брянских полицейских
В Брянске водитель такси сбил 42-летнего пешехода
Полицейские нашли в брянских магазинах 976 банок поддельной красной икры
Брянские больницы получили 21 машину скорой помощи
В Бежице отремонтировали здание наркодиспансера на улице Комсомольской
Брянские спасатели перешли на режим повышенной готовности
В ДТП в Стародубском районе погибла 18-летняя девушка