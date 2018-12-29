В Брянске выступит Ирина Богушевская
Концерт певицы пройдет 21 марта
Исполнительница приедет в Брянск 21 марта.
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В Брянск с новой программой приедет Ирина Богушевская. Концерт "В моей вселенной" пройдет 21 марта в 19.00 на сцене ДК БМЗ. Ирина Богушевская - автор большей части своего репертуара. В новой программе композиции в стиле театрального джазового кабаре и баллады. Концерт построен по принципу путешествия – героиня проходит череду испытаний, попадает на темную сторону, но возвращается и делится жизнелюбием со зрителями. (12+)