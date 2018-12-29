В Семеновском сквере в Брянске установили светящихся матрешек
В Семеновском сквере в центре Брянска установили пять больших фугур светящихся матрешек. Они сразу понравились горожанам. В этом году Брянск продолжают украшать до самого нового года. Каждый день в городе устанавливают новую световую инсталляцию. Это фигуры людей в костюмах 19 века и огромный елочный шар на бульваре Гагарина, светящаяся звезда на Кургане Бессмертия, снегири, снеговики и многие другие.
В субботу, 29 декабря, на площади Ленина установили крылья из гирлянды. Их можно примерить на себя, сделав фото на память.
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
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