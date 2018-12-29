В Брянске возле гипермаркета столкнулись пять машин
Автоавария случилась вечером в субботу
Фото: vk.com, Татьяна Карацюба.
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В Бежицком районе Брянска столкнулись сразу пять легковых автомобилей. Автоавария случилась вечером в субботу, 29 декабря, на улице Ульянова недалеко от гипермаркета. Фотографии с места ДТП опубликовали пользователи в соцсетях. "Паровозик" собрался перед кольцевой развязкой. Скорее всего, в ДТП никто не пострадал.
Официальной информации от ОГИБДД по городу Брянску не поступало.
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