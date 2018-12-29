В Брянске возле гипермаркета столкнулись пять машин

29 Дек. 23:20 2018-12-29T23:20:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В Бежицком районе Брянска столкнулись сразу пять легковых автомобилей. Автоавария случилась вечером в субботу, 29 декабря, на улице Ульянова недалеко от гипермаркета. Фотографии с места ДТП опубликовали пользователи в соцсетях. "Паровозик" собрался перед кольцевой развязкой. Скорее всего, в ДТП никто не пострадал.

Официальной информации от ОГИБДД по городу Брянску не поступало.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».