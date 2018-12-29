СЕГОДНЯ 19:02 2018-12-29T19:03:16+03:00

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В Брянске выступит один из создателей "Квартета И" Александр Демидов. Концерт пройдет 25 января в ДК БМЗ. Начало в 19.00. Актер выступит с новой авторской программой "О чем говорит мужчина". Это не просто творческий вечер, но и музыкальный концерт, стихи и проза. В программе монологи из спектаклей «Квартета И», песни в авторском исполнении и ответы на вопросы зрителей из зала. Александр Демидов прочтет свои стихи и стихи любимых поэтов. (16+)

Концерт пройдет в ДК БМЗ.

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