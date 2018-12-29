В Клинцах команда журналистов Брянска победила в футбольном турнире имени Андрея Карлова

СЕГОДНЯ 18:33 2018-12-29T18:33:26+03:00

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Команда журналистов Брянска победила в турнире по мини-футболу памяти российского дипломата Андрея Карлова. Соревнования прошли утром в субботу, 29 декабря, в физкультурно-оздоровительном комплексе "Солнечный" в Клинцах. В турнире участвовали спортсмены старше 35 лет.

Андрей Карлов погиб в конце 2016 года в турецкой Анкаре. В дипломата выстрелил террорист на открытии выставки в Центре современного искусства.

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