2018-12-29T18:22:39+03:00
Общество

В новогоднюю ночь порядок охранять будут 900 брянских полицейских

Помогать им будут частные охранники
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
В новогодние каникулы в Брянской области пройдет больше 250 массовых гуляний и праздников.В новогодние каникулы в Брянской области пройдет больше 250 массовых гуляний и праздников.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

В новогоднюю ночь порядок будут охранять больше 900 брянских полицейских. Им помогать будут 34 частных охранника и 35 представителей общественных правоохранительных объединений. В новогодние каникулы в Брянской области пройдет больше 250 массовых гуляний и праздников. Порядок на них будут охранять около двух тысяч сотрудников полиции, 100 частных охранников и 250 общественников.

В праздничные дни полицейские будут работать в особом режиме, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. В общественных местах будут круглосуточно дежурить дополнительные наряды. Во время детских праздников организуют пропускной режим, в том числе и для транспорта.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Брянске выступит один из создателей "Квартета И" Александр Демидов
В Клинцах команда журналистов Брянска победила в футбольном турнире имени Андрея Карлова
В Брянске водитель такси сбил 42-летнего пешехода
Полицейские нашли в брянских магазинах 976 банок поддельной красной икры
Брянские больницы получили 21 машину скорой помощи
В Бежице отремонтировали здание наркодиспансера на улице Комсомольской
Брянские спасатели перешли на режим повышенной готовности
В ДТП в Стародубском районе погибла 18-летняя девушка
По факту ДТП со школьным автобусом в Навлинском районе завели уголовное дело
Стало известно, каким будет памятник Олегу Брянскому
Брянец потерял 86 тысяч рублей, поверив, что дальний родственник оставил ему наследство за границей
В Брянской области ищут пропавшего 30-летнего Петра Чувашова
Активисты ЛДПР лично посещают многодетные семьи
Полпреда президента в ЦФО Игоря Щеголева угостили сельцовскими пирожками
В Брянске вручили ключи от 114 новых автобусов
Житель Погара за убийство, кражу и разбойное нападение получил почти 12 лет колонии
Брянские школьники нарядили безопасную елку
На Кургане Бессмертия в Брянске появились светящиеся фигуры снегирей
В Брянске пассажирка ушибла позвоночник, упав в автобусе
В Брянске 15-летняя девочка украла деньги из тайника отчима
В Брянске за мошенничество будут судить гендиректора фирмы
Заведующих четырех сельцовских детсадов оштрафовали за неправильное хранение продуктов
СКР: 39-летний житель Клинцов до смерти забил свою жену
В Клинцах пройдет футбольный турнир памяти Андрея Карлова
В Брянске с 4 января закроют движение на переулке Новозыбковском
Брянский кожвендиспансер переедет в центр жилого микрорайона
Активисты ЛДПР лично посещают многодетные семьи
На улице Фокина в Брянске под колеса иномарки попала 26-летняя девушка