В новогоднюю ночь порядок охранять будут 900 брянских полицейских

СЕГОДНЯ 18:22 2018-12-29T18:22:39+03:00

В новогодние каникулы в Брянской области пройдет больше 250 массовых гуляний и праздников. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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В новогоднюю ночь порядок будут охранять больше 900 брянских полицейских. Им помогать будут 34 частных охранника и 35 представителей общественных правоохранительных объединений. В новогодние каникулы в Брянской области пройдет больше 250 массовых гуляний и праздников. Порядок на них будут охранять около двух тысяч сотрудников полиции, 100 частных охранников и 250 общественников.

В праздничные дни полицейские будут работать в особом режиме, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. В общественных местах будут круглосуточно дежурить дополнительные наряды. Во время детских праздников организуют пропускной режим, в том числе и для транспорта.

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