В Брянске водитель такси сбил 42-летнего пешехода
Автоавария случилась ночью 29 декабря
Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Брянску.
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В Бежицком районе Брянска водитель такси сбил 42-летнего пешехода. Дорожно-транспортное происшествие случилось около часа ночи в субботу, 29 декабря, возле дома №5/2 на улице Сталелитейной, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.
Водитель «Шкоды Октавиа» ехал со стороны улицы Шоссейной в сторону Литейной. И сбил мужчину. Пострадавшего госпитализировали с травмой головы, сотрясением мозга, ушибом грудной клетки, перелом предплечья.
Автомобилист был трезвый. Полицейские проводят проверку по факту ДТП.
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