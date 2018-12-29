В Брянске водитель такси сбил 42-летнего пешехода

СЕГОДНЯ 17:01 2018-12-29T17:01:54+03:00

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В Бежицком районе Брянска водитель такси сбил 42-летнего пешехода. Дорожно-транспортное происшествие случилось около часа ночи в субботу, 29 декабря, возле дома №5/2 на улице Сталелитейной, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

Водитель «Шкоды Октавиа» ехал со стороны улицы Шоссейной в сторону Литейной. И сбил мужчину. Пострадавшего госпитализировали с травмой головы, сотрясением мозга, ушибом грудной клетки, перелом предплечья.

Автомобилист был трезвый. Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

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