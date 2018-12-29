2018-12-29T15:29:30+03:00
Общество

Полицейские нашли в брянских магазинах 976 банок поддельной красной икры

Она была изготовлена из растительного сырья
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.
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Полицейские нашли в брянских магазинах 976 банок поддельной красной икры. Несмотря на надписи на упаковке, продукт был изготовлен из растительного сырья. Правоохранители составляли административные протоколы за обман покупателей и осуществление предпринимательской деятельности без регистрации и без разрешения. Фальсифицированные продукты из продажи изъяли, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Кроме того, стражи порядка проверяют продавцов пиротехники и живых елок. За нарушения составили 37 административных протоколов. Всего изъяли 290 сосен и елей, а также 2395 салютов и фейерверков, которые продавались незаконно.

Адреса официальных елочных базаров можно узнать здесь. Где можно запускать салюты и фейрверки в новогоднюю ночь, читайте тут.

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