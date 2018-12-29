СЕГОДНЯ 15:15 2018-12-29T15:15:16+03:00

Ключи от автомобилей вручили 29 декабря на площади Ленина

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Брянские больницы получили 21 машину скорой помощи. Ключи от автомобилей торжественно вручили водителям в субботу, 29 декабря, на площади Ленина. Машины отправятся в Брасовский, Гордеевский, Дятьковский, Жуковский, Климовский, Мглинский, Навлинский, Почепский, Стародубский, Унечский, Брянский, Дубровский, Клетнянский, Севский, Суземский, Комаричский, Клинцовский, Новозыбковский районы. Станция скорой помощи в Брянске получит два автомобиля, сообщают в пресс-службе областного правительства.

В 2018 году в Брянской области автопарк скорой помощи обновился на 133 машины. Еще 21 автомобиль, купленные за федеральные деньги, вручат в январе.

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