В Бежице отремонтировали здание наркодиспансера на улице Комсомольской

СЕГОДНЯ 11:45 2018-12-29T11:45:28+03:00

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В Бежицком районе Брянска отремонтировали здание бывшего роддома на улице Комсомольской, куда переехал областной наркологический диспансер. На работы потратили 10,9 миллиона рублей, сообщают в пресс-службе областного правительства. Качество работы проверили 28 декабря директор департамента здравоохранения Брянской области Андрей Бардуков и замгубернатора Владимир Оборотов. Вместо кованого забора здание огородили бетонными плитами. Судя по фотографиям, помещения диспансера пока пустые, их еще не оборудовали.

Напомним, против переезда наркодиспансера в исторический центр Бежицы активно выступали местные жители. Им пообещали, что учреждение будет располагаться по этому адресу временно. Но судя по сделанному ремонту, брянцы, страдающие алкоголизмом и наркоманией, пропишутся на Комсомольской надолго.

Кстати, еще один не очень удачный переезд - это амбулатория конвендиспансера, которая будет теперь располагаться в переулке Авиационном, среди жилых домов, детского сада и школы.

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