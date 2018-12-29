СЕГОДНЯ 11:33 2018-12-29T11:33:32+03:00

Усиленно работать они будут все новогодние каникулы

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Брянские спасатели перешли на режим повышенной готовности. Дежурные смены и караулы будут усиленно работать все новогодние каникулы – с 29 декабря по 9 января. Кроме того, организовали круглосуточное дежурство руководителей регионального ГУ МЧС.

Дополнительные меры приняли по профилактике пожаров, усилили контроль за соблюдением требований безопасности в различных учреждениях.

Кстати, для запусков салютов и фейерверков в новогоднюю ночь определили семь площадок. Она расположены во всех районах города.

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