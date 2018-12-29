В ДТП в Стародубском районе погибла 18-летняя девушка

СЕГОДНЯ 11:14 2018-12-29T11:14:27+03:00

Водитель иномарки, в которой она ехала, не справился с управлением

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В дорожно-транспортном происшествии в Стародубском районе погибла 18-летняя девушка. Автоавария случилась около трех часов ночи в пятницу, 28 декабря, на 21-м километре автодороги Стародуб-Климово, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

19-летний водитель автомобиля «Фольксваген Пассат», ехавший со стороны Стародуба, не справился с управлением. Машина съехала в кювет и врезалась в дерево.

18-летняя пассажирка погибла на месте ДТП. Травмы получили еще два человека: 24-летний парень и 38-летний мужчина. У обоих диагностировали переломы ключицы и ушибы. Пострадавших отпустили домой, назначив лечение.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

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