По факту ДТП со школьным автобусом в Навлинском районе завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 11:03 2018-12-29T11:04:58+03:00

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По факту дорожно-транспортного происшествия со школьным автобусом в Навлинском районе завели уголовное дело. Тяжкий вред здоровью получила учительница, которая сопровождала детей, рассказали «Комсомольской правде» в Брянске» в пресс-службе регионального УМВД. У 60-летней женщины диагностировали травму живота и разрыв селезенки. Теперь полицейским предстоит выяснить, кто виноват в этой автоаварии. Виновнику грозит до двух лет колонии.

Напомним, автоавария случилась утром 27 декабря на 392-м километре трассы М-3 «Украина». По предварительной версии, 21-летний водитель «КамАЗ» не соблюдал дистанцию и врезался в «Опель Виваро», который ехал впереди». Иномарка от удара выехала на встречную полосу. Водитель школьного автобуса ушел от лобового столкновения. Машины столкнулись по касательной. Микроавтобус «Пежо» оказался в кювете.

Травмы получили десять человек: учительница, водитель «Опеля» и восемь детей от 8 до 14 лет.

Свою проверку устроили и следователи.

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