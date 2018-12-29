Стало известно, каким будет памятник Олегу Брянскому

СЕГОДНЯ 10:49 2018-12-29T10:50:00+03:00

Монумент появится в следующем году у гостиницы "Брянск"

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Стало известно, как будет выглядеть памятник Олегу Брянскому. Фотографию монумента, который стоит в мастерской, опубликовал на своей странице в соцсети глава города Александр Хлиманков. Он написал, что памятник установят у гостиницы "Брянск" в следующем году. Судя по фотографии, высота монумента около пяти метров. В одной руке у князя крест, в другой - собор.

Брянский князь жил в конце 13 - начале 14 века. Участвовал в походе против Литвы. Оставил княжение и постригся в монахи. Князя канонизировала Русская православная церковь как святого Олега Брянского.

Фото: vk.com, Александр Хлиманков.

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