Брянец потерял 86 тысяч рублей, поверив, что дальний родственник оставил ему наследство за границей

СЕГОДНЯ 10:31 2018-12-29T10:31:07+03:00

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Житель деревни Дубровка Брянского района лишился 86 тысяч рублей, поверив, что дальний родственник оставил ему наследство. 11 декабря 64-летнему пенсионеру позвонил незнакомец, который представился сотрудником банка. Мужчина рассказал, что на имя брянца за границей открыт счет, на котором лежит тысяча долларов. Как он объяснил, это наследство от умершего дальнего родственника. Для того, чтобы воспользоваться наследством, нужно было перевести комиссию – 10 тысяч рублей. Что пенсионер и сделал. Также он сообщил реквизиты своей карты, на которую должны были перечислить наследство.

Через 10 дней брянцу вновь позвонил «сотрудник банка» и сообщил, что карта, которую он указал, не подошла. Пенсионер, не долго думая, назвал реквизиты другой карты. С его счетов были списаны еще 76 тысяч 655 рублей.

- Подождав еще пару дней, мужчина позвонил «сотруднику банка», - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Но телефон не отвечал. Только после этого потерпевший обратился в полицию. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество».

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