2018-12-29T09:58:22+03:00
Общество

В Брянской области ищут пропавшего 30-летнего Петра Чувашова

Мужчину последний раз видели 24 декабря
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт" Брянск".Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт" Брянск".
Изменить размер текста:

В Брянской области полицейские и волонтеры ищут пропавшего 30-летнего Петра Чувашова. С 24 декабря родственники не знают, где он находится. Об этом сообщают в группе поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск". Мужчина может находится в поселке Климово, Брянской или Московской областях или в Москве.

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, светло-русые волосы, короткая стрижка. Был одет в черную куртку с капюшоном и оранжевыми вставками около молнии, синие джинсы, обут в темные ботинки.

Если вы видели Петра Чувашова или знаете, где он может находиться, сообщите добровольцам или полицейским.

Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Бежице отремонтировали здание наркодиспансера на улице Комсомольской
Брянские спасатели перешли на режим повышенной готовности
В ДТП в Стародубском районе погибла 18-летняя девушка
По факту ДТП со школьным автобусом в Навлинском районе завели уголовное дело
Стало известно, каким будет памятник Олегу Брянскому
Брянец потерял 86 тысяч рублей, поверив, что дальний родственник оставил ему наследство за границей
Активисты ЛДПР лично посещают многодетные семьи
Полпреда президента в ЦФО Игоря Щеголева угостили сельцовскими пирожками
В Брянске вручили ключи от 114 новых автобусов
Житель Погара за убийство, кражу и разбойное нападение получил почти 12 лет колонии
Брянские школьники нарядили безопасную елку
На Кургане Бессмертия в Брянске появились светящиеся фигуры снегирей
В Брянске пассажирка ушибла позвоночник, упав в автобусе
В Брянске 15-летняя девочка украла деньги из тайника отчима
В Брянске за мошенничество будут судить гендиректора фирмы
Заведующих четырех сельцовских детсадов оштрафовали за неправильное хранение продуктов
СКР: 39-летний житель Клинцов до смерти забил свою жену
В Клинцах пройдет футбольный турнир памяти Андрея Карлова
В Брянске с 4 января закроют движение на переулке Новозыбковском
Брянский кожвендиспансер переедет в центр жилого микрорайона
Активисты ЛДПР лично посещают многодетные семьи
На улице Фокина в Брянске под колеса иномарки попала 26-летняя девушка