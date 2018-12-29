В Брянской области ищут пропавшего 30-летнего Петра Чувашова

СЕГОДНЯ 09:58 2018-12-29T09:58:22+03:00

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В Брянской области полицейские и волонтеры ищут пропавшего 30-летнего Петра Чувашова. С 24 декабря родственники не знают, где он находится. Об этом сообщают в группе поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск". Мужчина может находится в поселке Климово, Брянской или Московской областях или в Москве.

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, светло-русые волосы, короткая стрижка. Был одет в черную куртку с капюшоном и оранжевыми вставками около молнии, синие джинсы, обут в темные ботинки.

Если вы видели Петра Чувашова или знаете, где он может находиться, сообщите добровольцам или полицейским.

Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.

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