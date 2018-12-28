Полпреда президента в ЦФО Игоря Щеголева угостили сельцовскими пирожками

СЕГОДНЯ 16:44 2018-12-28T16:44:48+03:00

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В пятницу, 28 декабря, в Брянскую область с рабочим визитом приехал полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев. Первым делом он вместе с губернатором Александром Богомазом побывали в брянском моно-городе Сельцо, где за последний год активно шла программа благоустройства. В этом году там привели в порядок три двора по улице Кирова и Свердлова и общественную территорию у молодежного центра, от которой берет начало «Тропа здоровья», проходящая вдоль стадиона через сосновый бор. Гостям предложили ароматные сельцовские пирожки с капустой.

Игорь Щеголев и Александр Богомаз пообщались с жителями Сельцо и с представителями ТОСа «Коммунар». Побывал Игорь Щеголев и в новостройках, в которые переехали дети-сироты и переселенцы. Осмотрел и строящийся 62-квартирный дом по улице Горького, в котором 8 квартир получат дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Все квартиры будут с автономным отоплением, рядом есть вся необходимая инфраструктура. В этом доме также купили квартиры две семьи из Сахалинской области и Республики Татарстан.

Заглянули чиновники и в недавно отремонтированный дворец культуры имени Вано Мейпариани. Здесь привели в порядок танцевальный и зрительный залы, купили новые кресла для зрительного зала.

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