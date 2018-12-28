В Брянске вручили ключи от 114 новых автобусов

СЕГОДНЯ 16:21 2018-12-28T16:21:49+03:00

Изменить размер текста: A A

28 декабря в Брянске прошла торжественная церемония вручения 114 автобусов автотранспортным предприятиям области.

В каждый района области отправились по два микроавтобуса, 13 машин вручили автоколонне 1403, еще семь получило пассажирское автотранспортное предприятие Новозыбкова, 36 автобусов ЛиАЗ передали Брянску. Общая стоимость всех машин составила около 360 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.

К слову, всего для Брянска за год купили 124 новых автобуса.Благодаря этому удалось сократить интервал движения на городских маршрутах. Так, автобус №2 ходит каждые 14 минут, №5 - через 12 минут, №25 - 9 минут, №27 - 7 минут, №37 - 18 минут.

На этих маршрутах на 15 процентов увеличился пассажиропоток. Сбор доходов увеличился на 20 процентов. По сравнению с прошлым годом зарплата водителей выросла на 23 процента, кондукторов - на 32 процента.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».