Житель Погара за убийство, кражу и разбойное нападение получил почти 12 лет колонии

СЕГОДНЯ 15:37 2018-12-28T15:37:23+03:00

11 лет и 9 месяцев мужчина проведет в колонии особого режима. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Приговор пока не вступил в законную силу

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Житель Погара, совершивший убийство, кражу и нападение получил почти 12 лет колонии особого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

21 января 44-летний мужчина ввыпивал в гараже с приятелеми . Одного из них он приревновал к своей подруге и ударил его молотком по голове. От полученых травм мужчина скончался.

- Кроме этого, 16 июня фигурант похитил вещи из хозяйственной постройки своего знакомого на 11,9 тысячи рублей,- рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Также он в состоянии алкогольного опьянения незаконно проник в жилой дом, принадлежавший 51-летней женщине, где напал на нее с ножом. Опасаясь за свою жизнь, потерпевшая отдала три тысячи рублей.

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