Брянские школьники нарядили безопасную елку
Ребята украсили дерево игрушками, которые смастерили сами
Фото: пресс-служба УМВД РФ по Брянской области.
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Брянские школьники нарядили безопасную елку. Городская Госавтоинспекция наградила победителей новогоднего конкурса по безопасности дорожного движения
Участники конкурса смастерили больше двухсот новогодних игрушек, отличающихся материалом, дизайном, конструктивными решениями, но объединенных общей тематикой – безопасность дорожного движения, сообщают в пресс-службе УМВД РФ по Брянской области.
Школьники вместе с Дедом Морозом украсили новогоднюю елку своими поделками и получили подарки от новогоднего волшебника.
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