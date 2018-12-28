2018-12-28T13:36:28+03:00
Общество

На Кургане Бессмертия в Брянске появились светящиеся фигуры снегирей

Фотографии опубликовали в соцсетях
Мария Дедкова
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрацииФото: пресс-служба Брянской городской администрации
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Брянск продолжают украшать к Новому году. На Кургане Бессмертия появились светящиеся фигуры снегирей, снеговика и сказочного оленя. Их фотографии опубликовала Брянская городская администрация в социальных сетях.

Напомним, на днях на бульваре Гагарина появились светящиеся фигуры дамы в шляпке и джентльмена с тростью. А на Кургане Бессмертия поставили мерцающую звезду.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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