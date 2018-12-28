На Кургане Бессмертия в Брянске появились светящиеся фигуры снегирей
Фотографии опубликовали в соцсетях
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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Брянск продолжают украшать к Новому году. На Кургане Бессмертия появились светящиеся фигуры снегирей, снеговика и сказочного оленя. Их фотографии опубликовала Брянская городская администрация в социальных сетях.
Напомним, на днях на бульваре Гагарина появились светящиеся фигуры дамы в шляпке и джентльмена с тростью. А на Кургане Бессмертия поставили мерцающую звезду.
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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