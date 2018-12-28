2018-12-28T13:32:29+03:00
Происшествия

В Брянске пассажирка ушибла позвоночник, упав в автобусе

Водитель резко затормозил
Марина АНТОНОВА
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Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Брянску.Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Брянску.
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В Бежицком районе Брянска 39-летняя пассажирка упала в городском автобусе №25. Дорожно-транспортное происшествие случилось около восьми часов утра в четверг, 27 декабря, возле дома №112 на улице Нахимова, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

43-летний водитель автобуса ЛиАЗ ехал по улице Литейной со стороны Ново-Совесткой в сторону Ульянова. По предварительной версии, он резко затормозил, и женщина в салоне не удержалась.

Пострадавшая ушибла голову и позвоночник. Медики отпустили ее домой, назначив лечение.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

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