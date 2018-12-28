В Брянске 15-летняя девочка украла деньги из тайника отчима

СЕГОДНЯ 13:25 2018-12-28T13:25:21+03:00

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В Брянске 15-летнюю девочку подозревают в том, что она украла 10 тысяч рублей у отчима. 24 декабря о пропаже денег сообщил 37-летний житель Фокинского района. Он рассказал, что это случилось в последние четыре дня. Именно столько он не заглядывал в тайник. Деньги мужчина хранил в кармане пальто, которое висело в шкафу.

- На место выехали оперативники, - рассказывают в пресс-службе УМВД России Брянской области. – Они выяснили, что кражу совершила падчерица потерпевшего.

Оказалось, что накануне девушка «сорила» деньгами. Ей пришлось во всем признаться. Она рассказала полицейским, что взяла деньги, так как хотела погулять с друзьями. А денег на еду и напитки ни у кого из компании не было. Всю сумму она успела потратить.

Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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