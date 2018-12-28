В Брянске за мошенничество будут судить гендиректора фирмы

СЕГОДНЯ 13:08 2018-12-28T13:08:40+03:00

Он заключил договоры на поставки нефтепродуктов, но деньги полученные по документам оставил себе. Фото: Евгения ГУСЕВА

По версии следствия, он похитил больше 23 миллионов рублей

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В Брянске за мошенничество будут судить жителя Рязани. По версии следствия, 48-летний мужчина похитил больше 23 миллионов рублей.

- С февраля по декабрь 2017 года генеральный директор фирмы путем обмана и злоупотребления доверием не исполнил взятые на себя договорные обязательства, - поясняют в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Он заключил договоры на поставки нефтепродуктов, но деньги полученные по документам оставил себе.

Злоумышленника задержали. Уголовное дело по существу рассмотрит Советский районный суд Брянска.

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