В Брянске за мошенничество будут судить гендиректора фирмы
По версии следствия, он похитил больше 23 миллионов рублей
Он заключил договоры на поставки нефтепродуктов, но деньги полученные по документам оставил себе.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Брянске за мошенничество будут судить жителя Рязани. По версии следствия, 48-летний мужчина похитил больше 23 миллионов рублей.
- С февраля по декабрь 2017 года генеральный директор фирмы путем обмана и злоупотребления доверием не исполнил взятые на себя договорные обязательства, - поясняют в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Он заключил договоры на поставки нефтепродуктов, но деньги полученные по документам оставил себе.
Злоумышленника задержали. Уголовное дело по существу рассмотрит Советский районный суд Брянска.
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