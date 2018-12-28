Заведующих четырех сельцовских детсадов оштрафовали за неправильное хранение продуктов
Четырех заведующих детских садов в брянском городе Сельцо оштрафовали за неправильное хранение продуктов. Нарушение нашла прокуратура во время проверки.
- В дошкольных учреждениях не соблюдали правила хранения пищевых продуктов, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Нарушались их маркировка и технология приготовления вторых и третьих блюд. На складах не работали приборы, которые меряют температуру и влажность в помещениях.
К административной ответственности привлекли четырех заведующих. Вместе они должны будут заплатить 12 тысяч рублей. К дисциплинарной ответственности привлекли еще 11 человек.
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