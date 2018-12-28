СКР: 39-летний житель Клинцов до смерти забил свою жену

СЕГОДНЯ 12:07 2018-12-28T12:07:22+03:00

То, что он был пьяным в момент преступления, могут расценить как обстоятельство отягчающее ответственность. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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39-летнего жителя Клинцов будут судить за то, что он до смерти свою жену.

По версии следствия, вечером 10 июня пьяный горожанин поссорился со своей с 43-летней женой и сильно ее избил. Затем он зашел в дом и лег спать, а утром обнаружил супругу у крыльца мертвой. Выяснилось, что потерпевшая жаловалась соседям на побои, но отказывалась обращаться в полицию и разойтись со своим избранником.

Уголовное дело клинчанина, как сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области, отправили в суд для рассмотрения по существу. То, что он был пьяным в момент преступления, могут расценить как обстоятельство отягчающее ответственность.

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