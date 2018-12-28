В Клинцах пройдет футбольный турнир памяти Андрея Карлова

СЕГОДНЯ 11:50 2018-12-28T11:50:49+03:00

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В Клинцах в субботу, 29 декабря, пройдет турнир по мини-футболу памяти российского дипломата Андрея Карлова, которого убили в Турции. Соревнование состоится в 10.00 в физкультурно-оздоровительном комплексе «Солнечный», сообщают в Клинцовской городской администрации. В нем будут участвовать спортсмены старше 35 лет.

Благотворительный фонд имени Андрея Карлова недавно попал в неприятную историю, связанную с поездкой детей клинцовских чиновников и депутатов в курортный город Турции. Но футбольный турнир имени дипломата отменять не стали.

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