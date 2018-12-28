2018-12-28T11:33:31+03:00
Общество

В Брянске с 4 января закроют движение на переулке Новозыбковском

Здесь будут прокладывать ливневку
Мария Дедкова
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Проехать автомобилисты не смогут на этом участке до завершения работ.Проехать автомобилисты не смогут на этом участке до завершения работ.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Брянске с 4 января закроют проезд на переулке Новозыбковском. Здесь будут прокладывать ливневую канализацию. Проехать автомобилисты не смогут на этом участке до завершения работ, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации. Водителей просят использовать пути объезда.

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