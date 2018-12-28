В Брянске с 4 января закроют движение на переулке Новозыбковском

СЕГОДНЯ 11:33 2018-12-28T11:33:31+03:00

Проехать автомобилисты не смогут на этом участке до завершения работ. Фото: Евгения ГУСЕВА

Здесь будут прокладывать ливневку

Изменить размер текста: A A

В Брянске с 4 января закроют проезд на переулке Новозыбковском. Здесь будут прокладывать ливневую канализацию. Проехать автомобилисты не смогут на этом участке до завершения работ, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации. Водителей просят использовать пути объезда.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».